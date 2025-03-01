SON DAKİKA: Ankara'da yatak fabrikasında yangın! Ekipler müdahale ediyor | Video

SON DAKİKA: Ankara'da yatak fabrikasında yangın! Ekipler müdahale ediyor | Video
Son dakika haberi: Ankara'da yatak fabrikasındaki yangına ekipler müdahale ediyor.
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