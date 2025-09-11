SON DAKİKA: Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem | Video
Son dakika haberi: Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08.24'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 11,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
SON DAKİKA: Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 11.09.2025 | 08:58
02:06
Alkollü sürücü ters yönden ilerleyerek, servis aracına çarptı | Video 11.09.2025 | 08:22
03:27
Avcılar’da bir binanın çatısında çıkan yangın 3 binaya sıçradı | Video 10.09.2025 | 16:30
00:59
Otomobil lastiklerini keserek zarar veren şahıs kameralara yakalandı | Video 10.09.2025 | 16:11
00:32
Adana’da sağlıkçılara saldırıp yumruk atan şüpheli tutuklandı | Video 10.09.2025 | 14:56
00:34
03:19
Eşini bayılıncaya kadar sokak ortasında döven şahıs kamerada | Video 10.09.2025 | 14:30
02:53
Alanya'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı | Video 10.09.2025 | 13:51
00:34
00:25
04:38
Alkollü sürücünün çarptığı yayayı zıplaması kurtardı | Video 10.09.2025 | 12:42
01:20
Çekici bu kez otomobil değil, yapay çiçek buketi taşıdı | Video 10.09.2025 | 12:42
04:17
Zeytinburnu’nda 5 katlı binada doğalgaz kaçağı yangına neden oldu | Video 10.09.2025 | 12:42
00:14
04:17
03:55
12:40
01:19
Uyuşturucu ticaretini sosyal medyada anlattı, suçüstü yakalandı | Video 10.09.2025 | 10:50
00:58
02:01
Ankara’da tekmeli yumruklu park kavgası kamerada | Video 10.09.2025 | 10:12