SON DAKİKA | Bakan Bayraktar A Haber canlı yayınında duyurdu! "Yeni müjde Karadeniz'den gelebilir"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Enerjide dengeli üretim portföyünün önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, Türkiye'de enerji sıkıntısının olmadığını ifade etti. "Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz." diyen Bayraktar, bu müjdenin Karadeniz'den gelebileceğini söyledi.
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