Video Yaşam Son Dakika: Başak Cengiz’i vahşice katleden Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu! | Video
Son Dakika: Başak Cengiz’i vahşice katleden Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu! | Video

Son Dakika: Başak Cengiz’i vahşice katleden Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu! | Video

25.03.2022 | 12:32

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Son dakika haberi: Başak Cengiz’i katleden Can Göktuğ Boz için bugünkü duruşmada savcı, sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi...

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