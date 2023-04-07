Video Yaşam Son Dakika: Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem | Video
Son Dakika: Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem | Video

Son Dakika: Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem | Video

07.04.2023 | 11:54

Son dakika haberi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Bingöl'de saat 11.29'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

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