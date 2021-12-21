Video Yaşam Son Dakika: İstanbul Boğazı'nda tankerin iskele demiri düştü! Boğaz trafiği askıya alındı | Video
Son Dakika: İstanbul Boğazı'nda tankerin iskele demiri düştü! Boğaz trafiği askıya alındı | Video

Son Dakika: İstanbul Boğazı'nda tankerin iskele demiri düştü! Boğaz trafiği askıya alındı | Video

21.12.2021 | 13:46

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İstanbul Boğazı'nda sol tarafındaki demiri düşen ayçiçek yağı yüklü tankere, Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale etti.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında Anadolu Kavağı önlerinde iskele demiri düşen USICHEM isimli ayçiçek yağı yüklü tankere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğe bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz yönlendirilerek boğaz trafiği askıya alındı" denildi.

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