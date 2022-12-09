Video Yaşam SON DAKİKA! Çırağan Sarayı'nda yangın! İşte ilk görüntüler | Video
SON DAKİKA! Çırağan Sarayı'nda yangın! İşte ilk görüntüler | Video

SON DAKİKA! Çırağan Sarayı'nda yangın! İşte ilk görüntüler | Video

09.12.2022 | 11:14

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Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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