SON DAKİKA: Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde korkutan yangın! | Video

Son dakika haberi: Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı. Otel bölümünün 4.katında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın otelin üst katlarındaki odalardan birinde çıktı. Otel kontrollü olarak boşaltıldı.