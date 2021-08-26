Video Yaşam SON DAKİKA: Deniz Akkaya'dan cezaevi çıkışında sert açıklama "Bundan sonra dananın kuyruğu kopacak"

SON DAKİKA: Deniz Akkaya'dan cezaevi çıkışında sert açıklama "Bundan sonra dananın kuyruğu kopacak"

SON DAKİKA: Deniz Akkaya'dan cezaevi çıkışında sert açıklama
26.08.2021 | 13:15

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Son dakika haberleri... Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile ilgili yaptığı yorumlar sebebi ile hakkında verilen 3 günlük hapis cezasını çektikten sonra cezaevi çıkışında flaş açıklamalarda bulundu.

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