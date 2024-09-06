SON DAKİKA | Dilan Polat tahliye kararı verilen eşi Engin Polat'ı almak için Çorlu'ya gidiyor
Son dakika haberleri... Dilan Polat tahliye kararı verilen eşi Engin Polat'ı cezaevi çıkışında karşılamak için Çorlu'ya gidiyor.
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