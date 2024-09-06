Video Yaşam SON DAKİKA | Dilan Polat tahliye kararı verilen eşi Engin Polat'ı almak için Çorlu'ya gidiyor
SON DAKİKA | Dilan Polat tahliye kararı verilen eşi Engin Polat'ı almak için Çorlu'ya gidiyor

SON DAKİKA | Dilan Polat tahliye kararı verilen eşi Engin Polat'ı almak için Çorlu'ya gidiyor

06.09.2024 | 11:42

Son dakika haberleri... Dilan Polat tahliye kararı verilen eşi Engin Polat'ı cezaevi çıkışında karşılamak için Çorlu'ya gidiyor.

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