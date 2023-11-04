SON DAKİKA: Dilan Polat ve Engin Polat tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi | Video

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti dahil 16 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.