Son Dakika: Dilan ve Engin Polat çiftine ait araçlar emniyete çekildi! | Video

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla gözaltına alınan Dilan -Engin Polat çiftinin Çekmeköy'de bulunan evlerindeki lüks araçlar, çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Lüks otomobillerin plakalarının Engin ve Dilan Polat'ın adlarının baş harflerinden oluştuğu görüldü.