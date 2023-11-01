SON DAKİKA: Engin Polat hastanede bacak bacak üstüne atınca polis tarafından böyle uyarıldı!
Son dakika haberleri | Hastaneye sevk edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat bacak bacak üstüne atında polis tarafından uyarıldı.
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