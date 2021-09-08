SON DAKİKA: İstanbul Tuzla'da facianın eşiğinden dönüldü! Kafa kafaya gelen iki tren kamerada
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Son dakika haberleri... Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi. Trenler son anda dururken büyük bir kazanın önüne geçildi. Olay yerinde inceleme sürerken seferler aksıyor.