SON DAKİKA: İstanbul’a kar geliyor! Peki kar ne zaman yağacak? İşte ayrıntılar… | Video

Son dakika haberleri: Kasım ayında olmamıza rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Özellikle İstanbul kasım ayında adeta baharı yaşadı. Haliyle "Türkiye genelinde kar yağışı ne zaman etkili olacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...