Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da gece yarısı vatandaşları tedirgin eden kokunun kaynağı belli oldu!

SON DAKİKA: İstanbul'da gece yarısı vatandaşları tedirgin eden kokunun kaynağı belli oldu!

SON DAKİKA: İstanbul'da gece yarısı vatandaşları tedirgin eden kokunun kaynağı belli oldu!
27.04.2021 | 08:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: İstanbul'da gece yarısı vatandaşları tedirgin eden kokunun kaynağı belli oldu! 02:40
SON DAKİKA: İstanbul'da gece yarısı vatandaşları tedirgin eden kokunun kaynağı belli oldu! 27.04.2021 | 08:39
TRT EBA TV 27 Nisan 2021 Salı Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV (27 Nisan 2021 Salı) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 27.04.2021 | 07:02
TRT EBA TV izle! 27 Nisan Salı Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (27 Nisan Salı) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 27.04.2021 | 06:53
Son Dakika Haberi | Tam kapanma nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma detaylarını açıkladı! | Video 03:33
Son Dakika Haberi | Tam kapanma nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma detaylarını açıkladı! | Video 26.04.2021 | 21:02
107 gündür beklenen kavuşma duygu dolu anlara sebep oldu! Melek İpek ve kızları cezaevi önünde gözyaşları içerisinde sarıldı | Video 03:36
107 gündür beklenen kavuşma duygu dolu anlara sebep oldu! Melek İpek ve kızları cezaevi önünde gözyaşları içerisinde sarıldı | Video 26.04.2021 | 21:44
Metroda skandal görüntüler! ‘Maskeni tak’ diyen vatandaşa tükürerek cevap verdi | Video 01:02
Metroda skandal görüntüler! ‘Maskeni tak’ diyen vatandaşa tükürerek cevap verdi | Video 26.04.2021 | 21:01
Ünlü sunucu Müge Anlı'dan şarkıcıları kıskandıran yorum | Video 00:46
Ünlü sunucu Müge Anlı'dan şarkıcıları kıskandıran yorum | Video 26.04.2021 | 18:46
At maskesi takıp denize girdi, görenler şaşkına döndü | Video 04:29
At maskesi takıp denize girdi, görenler şaşkına döndü | Video 26.04.2021 | 17:02
Refüjde yürürken canından oldu. Dehşete düşüren kaza saniye saniye kamerada | Video 00:43
Refüjde yürürken canından oldu. Dehşete düşüren kaza saniye saniye kamerada | Video 26.04.2021 | 16:14
İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde korkutan yangın | Video 03:36
İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde korkutan yangın | Video 26.04.2021 | 14:38
Yolun karşısına geçerken minibüsün altında kaldı. Feci kaza kamerada | Video 00:42
Yolun karşısına geçerken minibüsün altında kaldı. Feci kaza kamerada | Video 26.04.2021 | 14:00
Sultangazi’de hızını alamayan hafriyat kamyonu devrildi | Video 03:04
Sultangazi’de hızını alamayan hafriyat kamyonu devrildi | Video 26.04.2021 | 14:00
Karaman’da iki grup arasında satırlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı, 10 gözaltı | Video 01:22
Karaman’da iki grup arasında satırlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı, 10 gözaltı | Video 26.04.2021 | 14:00
Muğla'da Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili Avukat Rezan Epözdemir'den flaş açıklamalar 'Başka failler de olduğunu düşünüyoruz' 03:22
Muğla'da Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili Avukat Rezan Epözdemir'den flaş açıklamalar 'Başka failler de olduğunu düşünüyoruz' 26.04.2021 | 13:58
Pınar Gültekin cinayeti davasında 5. duruşma. Avukatından flaş açıklamalar | Video 03:22
Pınar Gültekin cinayeti davasında 5. duruşma. Avukatından flaş açıklamalar | Video 26.04.2021 | 14:05
Osmaniye'de bisiklet hırsızlığı yapan şüpheliler kamerada 00:45
Osmaniye'de bisiklet hırsızlığı yapan şüpheliler kamerada 26.04.2021 | 13:02
Kocaeli'de 400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor | Video 04:57
Kocaeli'de 400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor | Video 26.04.2021 | 12:57
Osmaniye'de kömür sobası hırsızlığı kamerada 00:57
Osmaniye'de kömür sobası hırsızlığı kamerada 26.04.2021 | 13:04
SON DAKİKA: Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B.'nin dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı! 01:07
SON DAKİKA: Vebitcoin'in 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B.'nin dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı! 26.04.2021 | 13:07
Çanakkale'de görenleri hayran bırakan tarladaki dev 'ay yıldız' ve 'tek vatan' yazısı kamerada 02:56
Çanakkale'de görenleri hayran bırakan tarladaki dev 'ay yıldız' ve 'tek vatan' yazısı kamerada 26.04.2021 | 13:07

Son dakika haberleri... İstanbul'da gece yarısı kentin sahil kesimlerindeki ilçelerde hissedilen gaz kokusu paniğe neden oldu. Yapılan incelemeler sonucunda kokunun bir doğalgaz tankeri gemisinden kaynaklanan sızıntı nedeniyle çevredeki ilçelere yayıldığı ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da gece saatlerinde kentin sahil kesimlerine yakın ilçelerde yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu. Bakırköy'den Silivri'ye kadar uzanan yoğun gaz kokusu vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşların ihbarı üzerine İGDAŞ ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonucunda gaz kokusunun saat 02:00 sularında Bakırköy açıklarından Avcılar istikametine seyir halinde olan bir doğalgaz tanker gemisinden kaynaklanan sızıntı nedeniyle geminin güzergahındaki ve çevredeki ilçelere yayıldığı ortaya çıktı.


Avcılar sahiline koşu için çıktığını söyleyen Mehmet Ayyıldız, ''Ben genelde her sabah burada koşuya çıkarım. Bugün de koşuya çıktığımda saat 02:30 sıralarında yoğun miktarda bir gaz kokusu vardı ama belli bir noktaya kadardı. Belli bir noktaya kadar gaz vardı, belli bir noktadan sonra gaz kokusu kesiliyordu. Daha sonra 03:30 - 03:45 gibi de koku kesildi. Ama nereden kaynaklı neyden kaynaklı onu bilemiyoruz. Koşarken baktım belki sağdan soldan bir doğalgaz kaçağı olursa ilgili noktalara bir haber verelim diye ama göremedik, tabi yoğun miktarda vardı. Koku vardı ama nereden kaynaklandığını teknik olarak bilemiyordum. Koşu esnasında sahil kenarına yanaşan bir yük gemisi vardı. Ama hangi maksatla hangi nedenle burada kıyıya doğru yanaştığını bilmiyorum. Vatandaş olarak acaba yağ mı akıtıyor denize diye baktık ama bir şey göremedik. Zaten gemi gittikten sonra koku da tamamen yok oldu''dedi.


"Tedirgin olduk"
''Yoğun miktarda bir gaz kokusu vardı. Acaba bir kaçak mı var çünkü daha önce medyadan da takip ediyorduk, gaz sıkışmasından kaynaklı patlamalar oluyordu. Ben o yüzden koşumu yarım bıraktım. Normalde daha fazla sürüyordu koşum ama o gaz kokusunu aldıktan sonra bir tedirgin olduğumdan dolayı koşumu da yarım bıraktım'' diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA