SON DAKİKA: İstanbul'da korkutan deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan 6.2'lik depremin ardından birçok artçı deprem de etkisini sürdürdü. Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da hissedilen yeni bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremler ilgili ilk bilgileri açıkladı. Prof. Dr Şükrü Ersoy'dan deprem sonrası ilk değerlendirme geldi. Ersoy, artçı depremlerin 1 ay daha süreceğini A Haber canlı yayınında kaydetti.