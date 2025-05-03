Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da korkutan deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan önemli açıklamalar | Video
SON DAKİKA: İstanbul'da korkutan deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan önemli açıklamalar | Video

SON DAKİKA: İstanbul'da korkutan deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan önemli açıklamalar | Video

03.05.2025 | 12:06

Son dakika haberi: İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan 6.2'lik depremin ardından birçok artçı deprem de etkisini sürdürdü. Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da hissedilen yeni bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremler ilgili ilk bilgileri açıkladı. Prof. Dr Şükrü Ersoy'dan deprem sonrası ilk değerlendirme geldi. Ersoy, artçı depremlerin 1 ay daha süreceğini A Haber canlı yayınında kaydetti.

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