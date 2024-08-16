Video Yaşam SON DAKİKA | İzmir'deki yangın evlere sıçradı! Korku dolu anlar kamerada
SON DAKİKA | İzmir'deki yangın evlere sıçradı! Korku dolu anlar kamerada

SON DAKİKA | İzmir'deki yangın evlere sıçradı! Korku dolu anlar kamerada

16.08.2024 | 14:49

Son dakika haberleri | İzmir'de ormanlık alanda başlayan yangın evlere sıçradı!

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