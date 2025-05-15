SON DAKİKA: Konya'daki 5.2'lik deprem Ankara'da da hissedildi! Vali Akın: "Panikten kaynaklı ihbarlar var" | Video
Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; Konya Kulu'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Ankara'da da hissedildi. Konya Valisi İbrahim Akın, Konya'da meydana gelen depreme ilişkin yaptığı açıklamada, olumsuz bir ihbar olmadığını ifade etti.
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