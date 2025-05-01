Video Yaşam SON DAKİKA: Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video
SON DAKİKA: Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video

SON DAKİKA: Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video

01.05.2025 | 15:13

Son dakika haberi: Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), yapılan açıklamaya göre, saat 14.38'de merkez üssü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 10.66 kilometre derinliğindeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

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