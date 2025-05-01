SON DAKİKA: Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 01.05.2025 | 15:13 Son dakika haberi: Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), yapılan açıklamaya göre, saat 14.38'de merkez üssü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 10.66 kilometre derinliğindeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi.