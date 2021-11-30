Son Dakika: Maltepe sahili'nde lodos nedeniyle kıyıya oturan gemi battı | Video

İstanbul Maltepe'de kuvvetli lodos nedeniyle akşam saatlerinde iskeleye demirli olan bir gemi halatının kopması sonucu kıyıya oturdu. Dalgaların etkisiyle iskeleye çarpan gemi için bölgeye römorkör sevk edildi. Kentte etkili olan fırtına nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı...