Son Dakika: Maltepe sahili'nde lodos nedeniyle kıyıya oturan gemi battı | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:54
00:34
Çatı ustası, çatıyla birlikte uçarak hayatını kaybetti | Video 30.11.2021 | 08:38
01:37
03:59
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı | Video 30.11.2021 | 08:45
02:07
Kaçmaya çalışırken düşen hırsız, kıskıvrak yakalandı | Video 30.11.2021 | 08:38
01:10
03:24
İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem | Video 30.11.2021 | 08:37
03:35
01:59
Kapadokya'da Fırtına nedeniyle balon uçuşları iptal edildi | Video 30.11.2021 | 08:40
03:13
Evde yalnız yaşayan 16 yaşındaki çocuk, kaldığı dairede ölü bulundu | Video 30.11.2021 | 08:20
03:02
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon | Video 30.11.2021 | 08:20
02:07
Adana'da kaçmaya çalışırken düşen hırsız, kıskıvrak yakalandı | Video 30.11.2021 | 08:21
00:14
Fethiye’de deniz seviyesi yükseldi | Video 30.11.2021 | 00:47
00:27
Düğünde çıkan yangına rağmen yemek yemeye devam ettiler | Video 30.11.2021 | 00:01
03:27
01:22
Ordu'da heyelan | Video 29.11.2021 | 23:32
17:10
00:24
Fırtına Marmara'yı fena vurdu! Cami inşaatında çatı çöktü, yaralılar var 29.11.2021 | 17:36
00:29
İstanbul Maltepe'de kuvvetli lodos nedeniyle akşam saatlerinde iskeleye demirli olan bir gemi halatının kopması sonucu kıyıya oturdu. Dalgaların etkisiyle iskeleye çarpan gemi için bölgeye römorkör sevk edildi. Kentte etkili olan fırtına nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı...