Video Yaşam SON DAKİKA | Manisa'da kadına şiddet dehşeti kamerada! Hamile kadına esi eşten feci dayak
SON DAKİKA | Manisa'da kadına şiddet dehşeti kamerada! Hamile kadına esi eşten feci dayak

SON DAKİKA | Manisa'da kadına şiddet dehşeti kamerada! Hamile kadına esi eşten feci dayak

21.08.2024 | 12:08

Son dakika haberleri... Manisa'da hamile kadını eski eşi sokak arkasında feci şekilde dövdü.

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SON DAKİKA | Manisa’da kadına şiddet dehşeti kamerada! Hamile kadına esi eşten feci dayak 00:29
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