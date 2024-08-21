SON DAKİKA | Manisa'da kadına şiddet dehşeti kamerada! Hamile kadına esi eşten feci dayak
Son dakika haberleri... Manisa'da hamile kadını eski eşi sokak arkasında feci şekilde dövdü.
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