SON DAKİKA: Özcan Deniz ve Feyza Aktan adliyede yüz yüze geldi!
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Son dakika haberleri... Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüş ve oğulları Kuzey'in velayetini istemişti. Davanın üçüncü celsesi görüldü. Özcan Deniz ve Feyza Aktan mahkeme salonunda yüz yüze geldi.