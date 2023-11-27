SON DAKİKA: Sivas’ta otobüs kazası: 1 ölü, çok sayıda yaralı var | Video 27.11.2023 | 10:40 Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Yaraşbeli mevkiinde yolcu otobüsü park halindeki tıra çarptı, kazada otobüsün yatak kısmında uyuyan yedek sürücü Ali Çiçekliyurt sıkışarak hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yaraşbeli mevkisinde meydana geldi. Sivas istikametine gitmekte olan Y.D. sevk ve idaresindeki yolcu otobüsü yol üzerinde park halindeki SK 365 VG plakalı yapancı tıra çarptı. Kazada otobüsün yatak kısmında uyumakta olan yedek şoför Ali Çiçekliyurt bulunduğu yerde sıkışarak hayatını kaybetti. Araçta bulunan A.E. ve A.G. isimli yolcularda hafif bir şekilde yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.