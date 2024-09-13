Video Yaşam Son dakika: Talimatlarla yakalandı! İşte FETÖ’nün saklanma ve kaçış taktikleri
Son dakika: Talimatlarla yakalandı! İşte FETÖ’nün saklanma ve kaçış taktikleri

Son dakika: Talimatlarla yakalandı! İşte FETÖ’nün saklanma ve kaçış taktikleri

13.09.2024 | 15:28

İstanbul’da düzenlenen operasyonda bir FETÖ firarisi yakalandı. Ele geçirilen dijital materyallerden; “Signal” programı üzerinden FETÖ Üyeleri’ne yurt dışına kaçmaları, saklanmaları ve yakalanmamaları için verilen talimatlar çıktı.

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