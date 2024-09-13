Son dakika: Talimatlarla yakalandı! İşte FETÖ’nün saklanma ve kaçış taktikleri

İstanbul’da düzenlenen operasyonda bir FETÖ firarisi yakalandı. Ele geçirilen dijital materyallerden; “Signal” programı üzerinden FETÖ Üyeleri’ne yurt dışına kaçmaları, saklanmaları ve yakalanmamaları için verilen talimatlar çıktı.