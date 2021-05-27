Video Yaşam Son dakika: Tam açılma ne zaman başlayacak? 1 Haziran'da lokantalar açılacak mı? Kademeli normalleşme ne zaman bitiyor?

Son dakika: Tam açılma ne zaman başlayacak? 1 Haziran'da lokantalar açılacak mı? Kademeli normalleşme ne zaman bitiyor?

Son dakika: Tam açılma ne zaman başlayacak? 1 Haziran'da lokantalar açılacak mı? Kademeli normalleşme ne zaman bitiyor?
27.05.2021 | 10:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Evi kumarhaneye çeviren 10 kişi suçüstü yakalandı | Video 02:17
Evi kumarhaneye çeviren 10 kişi suçüstü yakalandı | Video 27.05.2021 | 11:49
Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı | Video 00:50
Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı | Video 27.05.2021 | 11:36
İstanbul Gaziosmanpaşa'da İnsanlık ölmüş dedirten olay! Yeni doğan bebeğini böyle çöpe attı... 03:12
İstanbul Gaziosmanpaşa'da "İnsanlık ölmüş" dedirten olay! Yeni doğan bebeğini böyle çöpe attı... 27.05.2021 | 10:59
Son dakika: Tam açılma ne zaman başlayacak? 1 Haziran'da lokantalar açılacak mı? Kademeli normalleşme ne zaman bitiyor? 02:56
Son dakika: Tam açılma ne zaman başlayacak? 1 Haziran'da lokantalar açılacak mı? Kademeli normalleşme ne zaman bitiyor? 27.05.2021 | 10:44
Müge Anlı'da son dakika cinayet açıklaması! 12:09
Müge Anlı'da son dakika cinayet açıklaması! 27.05.2021 | 11:04
Kadıköy'de hırsızlar güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğü taktı | Video 02:20
Kadıköy'de hırsızlar güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğü taktı | Video 27.05.2021 | 10:53
İstanbul’un göbeğinde taş, sopa ve pompalı tüfekli kavga kamerada | Video 01:20
İstanbul’un göbeğinde taş, sopa ve pompalı tüfekli kavga kamerada | Video 27.05.2021 | 10:53
Kiraladıkları otomobili geri teslim etmeyince kurşun yağmuruna tutuldular | Video 02:44
Kiraladıkları otomobili geri teslim etmeyince kurşun yağmuruna tutuldular | Video 27.05.2021 | 10:15
9 yıllık esrarengiz cinayetin faili kiracı çıktı | Video 01:03
9 yıllık esrarengiz cinayetin faili kiracı çıktı | Video 27.05.2021 | 10:15
Müge Anlı canlı yayın izle: 27 Mayıs 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da şok cinayet itirafı Öldürüp... 12:09
Müge Anlı canlı yayın izle: 27 Mayıs 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da şok cinayet itirafı "Öldürüp..." 27.05.2021 | 10:27
İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı bilişim operasyonu: 39 gözaltı | Video 01:24
İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı bilişim operasyonu: 39 gözaltı | Video 27.05.2021 | 09:45
Kadıköy’de bıçaklı dehşet: Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü | Video 00:55
Kadıköy’de bıçaklı dehşet: Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü | Video 27.05.2021 | 09:45
Fatih’te kısıtlamada nargile keyfine polis baskını | Video 00:33
Fatih’te kısıtlamada nargile keyfine polis baskını | Video 27.05.2021 | 09:45
Kaza sonrası cadde karıştı, ortalık savaş alanına döndü: Tampon parçası ile dövdü | Video 02:45
Kaza sonrası cadde karıştı, ortalık savaş alanına döndü: Tampon parçası ile dövdü | Video 27.05.2021 | 09:21
Kırıkkale'de silahlı saldırı şüphelisi 1'i kadın 2 kişi uyuşturucu hap ile yakalandı 03:10
Kırıkkale'de silahlı saldırı şüphelisi 1'i kadın 2 kişi uyuşturucu hap ile yakalandı 27.05.2021 | 08:33
İstanbul Kadıköy'de hastanede kadın cinayeti 02:34
İstanbul Kadıköy'de hastanede kadın cinayeti 27.05.2021 | 08:31
Osmaniye'de eşinden boşanıp ikinci evliliği yapmak isteyen kadın kızı tarafından öldürüldü 00:47
Osmaniye'de eşinden boşanıp ikinci evliliği yapmak isteyen kadın kızı tarafından öldürüldü 27.05.2021 | 08:36
Mersin’de ’Süper Ay' görsel şölen yaşattı | Video 01:17
Mersin’de ’Süper Ay' görsel şölen yaşattı | Video 27.05.2021 | 08:27
Kumar oynarken yakalandılar, polis kamerasında kaçmaya çalıştılar | Video 00:35
Kumar oynarken yakalandılar, polis kamerasında kaçmaya çalıştılar | Video 27.05.2021 | 08:27
'Süper ay' seyrine doyumsuz manzara oluşturdu 00:37
'Süper ay' seyrine doyumsuz manzara oluşturdu 27.05.2021 | 08:36

Türkiye, 1 Haziran tarihine kilitlendi. Tam kapanma ve kademeli normalleşme adımlarının devreye girmesiyle coronavirüs vaka sayıları düşüşe geçti. Öte yandan; yaz ayı için de yeni plan netleşmeye başladı. Buna göre; maskesiz hayat ve tam normalleşme için yeni adımların vakalardaki düşüş oranlarına bağlı olarak belirleneceği ifade ediliyor. Peki 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Sinema-konser-tiyatro gibi etkinlerde hangi uygulamalar gündeme gelebilir? İşte son dakika haberinin detayları...

VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası 1 Haziran sonrası için yeni çalışmalar yapılacağını açıklamasının ardından taslak çalışma da netleşmeye başladı. Vakaların düşmesi haline restoran ve kafelerin kişi sınırlamasıyla açılacağı belirtiliyor. Peki taslakta neler var? 1 Haziran'dan sonra vatandaşı neler bekliyor? Maskesiz hayat başlayacak mı?

A Haber Muhabiri Ece Altuğ canlı yayında son gelişmeleri ve normalleşme planlarını aktardı:

"Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte kademeli normalleşmede hız kazanacak. Haziran ayında normalleşme/gevşemenin artacağını belirtebiliriz. Bazı beklentiler, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri var. Kabine toplantısı ile birlikte son şeklini alacak bu kararlar."

"Esnaf haber bekliyor. Kafe ve restoranların yaz itibarıyla bahçeler de faaliyet gösterebilecekleri belirtiliyor. Kısıtlı sayıda müşteri alınmasıyla restoran-kafelerin kapılarını açması bekleniyor. Açık havada kısıtlı sayıda düğünlerin yapılacağı da belirtiliyor. Halı sahalar-spor salonları bunlar da aşılama hızı arttıkça açılacak"

MASKESİZ HAYAT PLANI

Vaka sayılarında beklenen düşüş gerçekleşirse sahil ve parklarda 2 metre mesafe varsa maske takılmayabilecek.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA