Son dakika: Tam açılma ne zaman başlayacak? 1 Haziran'da lokantalar açılacak mı? Kademeli normalleşme ne zaman bitiyor?

Türkiye, 1 Haziran tarihine kilitlendi. Tam kapanma ve kademeli normalleşme adımlarının devreye girmesiyle coronavirüs vaka sayıları düşüşe geçti. Öte yandan; yaz ayı için de yeni plan netleşmeye başladı. Buna göre; maskesiz hayat ve tam normalleşme için yeni adımların vakalardaki düşüş oranlarına bağlı olarak belirleneceği ifade ediliyor. Peki 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Sinema-konser-tiyatro gibi etkinlerde hangi uygulamalar gündeme gelebilir? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası 1 Haziran sonrası için yeni çalışmalar yapılacağını açıklamasının ardından taslak çalışma da netleşmeye başladı. Vakaların düşmesi haline restoran ve kafelerin kişi sınırlamasıyla açılacağı belirtiliyor. Peki taslakta neler var? 1 Haziran'dan sonra vatandaşı neler bekliyor? Maskesiz hayat başlayacak mı?

A Haber Muhabiri Ece Altuğ canlı yayında son gelişmeleri ve normalleşme planlarını aktardı:

"Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte kademeli normalleşmede hız kazanacak. Haziran ayında normalleşme/gevşemenin artacağını belirtebiliriz. Bazı beklentiler, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri var. Kabine toplantısı ile birlikte son şeklini alacak bu kararlar."

"Esnaf haber bekliyor. Kafe ve restoranların yaz itibarıyla bahçeler de faaliyet gösterebilecekleri belirtiliyor. Kısıtlı sayıda müşteri alınmasıyla restoran-kafelerin kapılarını açması bekleniyor. Açık havada kısıtlı sayıda düğünlerin yapılacağı da belirtiliyor. Halı sahalar-spor salonları bunlar da aşılama hızı arttıkça açılacak"

MASKESİZ HAYAT PLANI

Vaka sayılarında beklenen düşüş gerçekleşirse sahil ve parklarda 2 metre mesafe varsa maske takılmayabilecek.