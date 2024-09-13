Son dakika: Tetikçi ve azmettirici yakalandı! İki gözcü de gözaltında

İstanbul Üsküdar’da Kemal Çağlar Temel’in iş yerinin önünde öldürülmesiyle ilgili 16 kişi gözaltına alındı. Olayın azmettiricisi, tetikçisi ve iki gözcü de gözaltına alınanlar arasında.