Video Yaşam Son dakika: Tetikçi ve azmettirici yakalandı! İki gözcü de gözaltında
Son dakika: Tetikçi ve azmettirici yakalandı! İki gözcü de gözaltında

Son dakika: Tetikçi ve azmettirici yakalandı! İki gözcü de gözaltında

13.09.2024 | 10:19

İstanbul Üsküdar’da Kemal Çağlar Temel’in iş yerinin önünde öldürülmesiyle ilgili 16 kişi gözaltına alındı. Olayın azmettiricisi, tetikçisi ve iki gözcü de gözaltına alınanlar arasında.

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