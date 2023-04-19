Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek | Video
Son dakika haberi: Arnavutluk tarafından iadesine karar verilen Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı verdi. Yarın ülkeye getirilecek Özer ilk olarak emniyette sorgulanıp, ardından hakkında yürütülen soruşturma ve davalar kapsamında Anadolu Adliyesi’ne getirilecek.
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