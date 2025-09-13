SON DAKİKA: Ümraniye’de İETT otobüsü alev alev yandı | Video
Son dakika haberi: İstanbul Ümraniye'de seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında otobüs alev alev yandı. İçindeki yolcuların tahliye edildiği otobüsteki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
