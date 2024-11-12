SON DAKİKA… Yasak aşk ölüm getirdi! Birlikte yaşadığı kadını başka erkekle yakaladı: Nerede o adam!

SON DAKİKA... Film gibi olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Cuma K., tam 8 senedir birlikte yaşadığı Nevin B'nin kendisini aldattığından şüphelenip genç kadını adım adım takibe aldı. İşe gidiyormuş gibi evden çıkan Cuma K. dakikalar sonra dairesine gittiğinde yasak aşk yaşayan ikiliyi yakaladı! Paniğe kapılan öteki adam Suat A. ise kaçmak isterken balkondan atladı!