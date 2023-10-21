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Sonbaharın gelmesiyle birlikte karayolunda renk cümbüşü yaşandı | Video

Sonbaharın gelmesiyle birlikte karayolunda renk cümbüşü yaşandı | Video

21.10.2023 | 12:11

Tokat-Turhal karayolunda sonbaharın gelmesiyle birlikte karayolunun kenarında bulunan kavak ağaçları renk cümbüşü oluşturdu.

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Tokat-Turhal karayolunda her iki tarafın da kavak ağaçlarıyla çevrili bölge görsel şölen sunuyor. Sonbaharın gelmesiyle sarı, yeşil ve kahverengine bürünen ağaçlar yolculuk yapanlara sonbaharın güzelliğini sunuyor. Görsel şölen sunan kavak ağaçları kimi sürücülerin yavaşlamasına neden olurken doğanın güzelliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

"RENK CÜMBÜŞÜ YAŞATIYOR"
Kavak Ağaçlarının oluşturduğu görsel şölenin etkileyici olduğunu belirten İsmail Pekpak, "Zile'den Tokat'a giderken bu yolu her zaman kullanıyorum. Özellikle sonbahar aylarında yaptığı renk cümbüşünü büyük bir zevkle izliyoruz. Buradan araçla geçerken içimiz ferahlıyor. Tokat Anadolu'nun güzel illerinden bir tanesidir. Evliya Çelebi'nin de dediği gibi 'Tokat'a gitmek gerek' çünkü burada iklimde insanda oldukça güzeldir. Burada da Tokat'ın ikliminin ne kadar güzel olduğunu görmüş oluyoruz. Kavak ağaçlarında kahverengi, sarı ve yeşil tonlar hakim olarak renk cümbüşü yaşatıyor." Şeklinde konuştu.
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