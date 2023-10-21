Sonbaharın gelmesiyle birlikte karayolunda renk cümbüşü yaşandı | Video
Tokat-Turhal karayolunda sonbaharın gelmesiyle birlikte karayolunun kenarında bulunan kavak ağaçları renk cümbüşü oluşturdu.
"RENK CÜMBÜŞÜ YAŞATIYOR"
Kavak Ağaçlarının oluşturduğu görsel şölenin etkileyici olduğunu belirten İsmail Pekpak, "Zile'den Tokat'a giderken bu yolu her zaman kullanıyorum. Özellikle sonbahar aylarında yaptığı renk cümbüşünü büyük bir zevkle izliyoruz. Buradan araçla geçerken içimiz ferahlıyor. Tokat Anadolu'nun güzel illerinden bir tanesidir. Evliya Çelebi'nin de dediği gibi 'Tokat'a gitmek gerek' çünkü burada iklimde insanda oldukça güzeldir. Burada da Tokat'ın ikliminin ne kadar güzel olduğunu görmüş oluyoruz. Kavak ağaçlarında kahverengi, sarı ve yeşil tonlar hakim olarak renk cümbüşü yaşatıyor." Şeklinde konuştu.
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