Sosyal medya içeriği uğruna canını hiçe sayan motorcu yaptıklarıyla hayrete düşürdü | Video

17.08.2025 | 09:24

Hatay'da canını hiçe sayarak akrobatik hareketler yaparak sosyal medyada paylaşım yapan sürücüye 22 bin 687 TL ceza uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; 15 Ağustos günü Sanal Devriye Faaliyetlerinde Arsuz Gözcüler Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde akrobatik hareketler yaptığı tespit edilen motosiklet sürücüsünün K.D. olduğu tespit edildi. Sosyal medya içeriği üretmek adına ölümle dans eden sürücüye 2918 sayılı Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereği toplam 22 bin 687 TL idari para cezası uygulandı.. Ayrıca şahıs hakkında TCK 179'a 2'den işlem yapıldı.
