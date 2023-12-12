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Sosyal medya yoluyla fuhuş yapan çete yakalandı

Sosyal medya yoluyla fuhuş yapan çete yakalandı

12.12.2023 | 11:48

Tekirdağ'ın Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde, sosyal medya aracılığıyla müşteri bulup fuhuş yapan çete, Tekirdağ Emniyeti Asayiş ekipleri tarafından yakalandı.

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