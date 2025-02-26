Sosyal medyada video yayınlama cinayetine 1 tutuklama | Video
Adana'nın Kozan ilçesinde bir gencin darbedildiği olayı sosyal medyada yayınlayan şahsı öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, bir evde K.Ş., 6-7 kişi tarafından tekme ve yumruklarla feci şekilde dövüldü. Bu sırada grupta bulunan Orhan Akçasu da bu anları cep telefonuyla kayda alıp, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri izleyen M.M.A., Akçasu'ya, "Bir kişiyi onca kişi dövmek delikanlılığa yakışır mı" diye mesaj attı. Orhan Akçasu'nun, "Adresini ver de görelim" demesi üzerine M.M.A.'nın buluşma yeri belirlediği ve olayın yaşandığı tespit edildi.
Öte yandan K.Ş.'nin feci şekilde dövüldüğü görüntüler ise tepki çekti. Gencin darbedildikten sonra da ayağından vurulduğu öğrenildi. Polis bu olaydan sonra yaptığı çalışmada cinayetle ilgili aralarında olayda bıçağı kullanan M.M.A.'nın da olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeyle sevk edildi. Cinayet olayına karışan ve bıçağı kullanan M.M.A. tutuklanırken diğer zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Diğer yandan, K.Ş.'nin darbedilmesiyle ilgili de 7 şüpheli gözaltına alındı.
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