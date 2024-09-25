Sosyal medyada viral oldu! Meğer rendeyi yıllardır yanlış kullanıyormuşuz | Video

Basit bir peynir rendeleme işlemi gibi düşünsek de aslında yıllardır yanlış şekilde yaptığımızı biliyor muydunuz? TikTok’ta paylaştığı videoyla 20 milyon izlenme alan bir kadın, aslında çok basit bir yöntemle rendeleme işlemini bütünüyle yanlış yaptığımızı gösterdi. İşte sosyal medyada viral olan o yöntem!