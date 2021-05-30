Video Yaşam Sosyal medyadan ‘drift’ paylaşımı pahalıya patladı | Video

Sosyal medyadan ‘drift’ paylaşımı pahalıya patladı | Video

Sosyal medyadan ‘drift’ paylaşımı pahalıya patladı | Video
30.05.2021 | 10:54

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Antalya’nın Kaş ilçesinde otomobiliyle drift yapıp bu anları sosyal medyadan paylaşan sürücüye, 9 bin 398 lira para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 ay süreyle konuldu. Paylaşımı yaptığına pişman olan genç sürücü, diğer drift meraklılarını, “Sosyal medyada paylaşırken dikkat edin, sizin de başınıza gelebilir” sözleriyle uyardı, takipçilerine de 2 ay sonra ehliyetini alınca trafiğe kapalı alanda çekimlere devam edeceğinin sözünü verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi Şehit Caddesi'nde Ali Piker (24) isimli sürücü, otomobiliyle trafiğe açık alanda drift yaptı, bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri tarafından izlenince, Piker'in bulunması için çalışma başlatıldı. Adresi bulunan Piker'e Jandarma Trafik Timi ekipleri tarafından drift yapmaktan 6 bin 700 lira, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmaktan da 2 bin 698 lira olmak üzere toplam 9 bin 398 lira para cezası uyguladı. Piker'in ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

"ÖNLEMLERİMİZİ ALARAK ÇEKİMLERE DEVAM EDECEĞİZ"
Ceza sonrası konuşan Ali Piker, "Sosyal medyaya drift yaptığım videoyu atmaktan dolayı 9 bin 400 liraya yakın trafik cezası yedim. 2 ay ehliyetime el koydular. Buradan bu işin sevdalısı kardeşlerime, ağabeylerime sesleniyorum. Lütfen sosyal medyada paylaşım yaparken dikkat edin. Cezalar sizin de başınıza gelebilir. Bu işin bedelini ödedim. 2 ay sonra ehliyetimi alınca trafiğe kapalı alanda önlemlerimizi alarak çekimlere devam edeceğiz" dedi.

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