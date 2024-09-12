Sözde hayvanseverden skandal paylaşım! "İnşallah siz de Filistinliler gibi çocuklarınızın parçalarını toplarsınız" | Video
Sosyal medya paylaşılan bir video ülke gündemine oturdu. Su içen köpekleri paylaşan sözde bir hayvansever, Türkiye'ye lanet okuyarak, "Yaşasın İsrail. İnşallah Türkiye'nin sonu da Filistin gibi olur" dedi. Hızlı yayılan skandal paylaşıma tepki mesajları yağdı.
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