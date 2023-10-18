Su perisi heykeli değil Afrodit heykeli olduğu ortaya çıktı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Amastris Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları çerçevesinde yüzeyden 3 metre derinlikte bulunan ve 1800 yıllık olduğu düşünülen su perisi heykelinin, yapılan inceleme ve araştırmada Afrodit heykeli olduğu belirlendi. Hem Afrodit hem de Su perisi özellikleri taşıyan eser ilgili araştırmalar sürerken, heykel düzenlenen törenle Amasra Müzesi'nde teşhire açıldı.