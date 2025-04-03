Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra Müge Anlı'da çözüldü | Video

Trabzon'da 14 yıl önce kaybolan ve bir daha izine rastlanılmayan Süleyman Demir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı, Demir'in eşi ve oğlu tarafından baltayla öldürülüp, atıyla birlikte yakıldığının tespit edildiğini açıkladı. İşte kan donduran olayın detayları.