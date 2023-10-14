Sultangazi’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı : 1’i ağır 6 yaralı | Video
İstanbul Sultangazi’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün karşı şeride geçmesiyle 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
Öte yandan kazadan dolayı trafikte yoğunluk oluştu. Çalışmalar sırasında trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla götürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
Akrabasının kazada yaralandığını ifade eden Onur Koçak, "Sultançiftliği tarafına giden araç karşı şeride geçip diğer araca çarptı. Kafa kafaya çarpışmışlar. Sağlık görevlilerinin dediğine göre 6 yaralı var. 1 tanesinin durumu ağırmış. Kazanın nedenini biz de bilmiyoruz. Benim amca oğlum da ağır yaralı" dedi.
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