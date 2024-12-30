Video Yaşam Sultangazi’de 20 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni uçurumda bulundu | Video
Sultangazi’de 20 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni uçurumda bulundu | Video

Sultangazi’de 20 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni uçurumda bulundu | Video

30.12.2024 | 13:52

Sultangazi’de 10 Aralık’ta kaybolan 22 yaşındaki İsmail Irmak’ın cansız bedeni Cebeci Köyü Taş Ocakları mevkiindeki uçurumda bulundu. AFAD ve itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmaları sonrasında çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre 10 Aralık'ta Sultangazi'de kaybolan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine aranan 22 yaşındaki İsmail Irmak'ın cansız bedeni Cebeci Köyü Taş Ocakları mevkiindeki uçurumda bulundu. 20 gündür arama yapan AFAD, itfaiye ve polis ekipleri, İsmail Irmak'ın cansız bedeninin olduğu yeri drone ile tespit etti. Hafta sonu etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı. İsmail Irmak'ın babası Ünal Irmak ve yakınları çalışmaları takip ederken, görüntülerden tespit edilen bölgeye inen AFAD ve itfaiye ekipleri, İsmail Irmak'ın cansız bedenine ulaştı.

ÇALIŞMALAR 3 SAAT SÜRDÜ
İsmail Irmak'ın cansız bedenini uçurumdan almak için çalışmalara başlayan AFAD ekipleri, yaya olarak önce uçuruma indi. Ekipler, daha sonra iş makinesine bağladıkları halatla Irmak'ın cansız bedenini çıkardı. 3 saat süren çalışmaların ardından çıkarılan gencin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Irmak'ın neden öldüğü incelemelerin tamamlanmasının ardından belli olacak.

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