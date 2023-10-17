Video Yaşam Sultangazi'de eşini taciz eden şüpheliye saldırdı! O anlar kamerada | Video
Sultangazi'de eşini taciz eden şüpheliye saldırdı! O anlar kamerada | Video

Sultangazi'de eşini taciz eden şüpheliye saldırdı! O anlar kamerada | Video

17.10.2023 | 11:53

SULTANGAZİ'de, bir kişi iddiaya göre sokakta yürüyen kadını sözle taciz etti. Kadının eşi taciz eden adamı sokak ortasında darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Cebeci Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında iddiaya göre evine doğru yürüyen kadına bir kişi sözlü tacizde bulundu. Tacizciye tepki gösteren kadın, evine giderek yaşananları eşine anlattı. Bunun üzerine çift, dışarıya çıkıp şüpheliyi aramaya başladı. Öfkeli koca, eşine tacizde bulunan kişiyi iş yerinin önünde beklerken görünce bir anda saldırdı. Ne olduğunu anlamaya çalışan çevredekiler, duruma müdahale etmek istedi. Çevredekiler, olayın sözlü tacizden kaynaklandığını öğrendiklerinde ise tarafları izlemeye başladı. Bir kişi de kavga edenleri iterek iş yerinin önünden uzaklaştırmaya çalıştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan olayla ilgili polise ihbarda bulunulmadığı ve şikayetçi olunmadığı öğrenildi.

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