Sultangazi'de İETT şoförüyle yolcunun yumruklu kavgası kamerada | Video

Sultangazi'de İETT otobüsünün şoförü ile yolcu arasında, araç içinde başlayan tartışma dışarıda yerini kavgaya bıraktı. Şoför ile yolcunun kavgasını çevredekiler ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.