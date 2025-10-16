Sultangazi'de kafenin çatısı alevlere teslim oldu | Video
Sultangazi'de 3 katlı kafenin çatısında başlayan yangın hızla büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, kafenin yanındaki bina kısmen zarar gördü
Yangında kafenin çatısı kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.
