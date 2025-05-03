Sultangazi'de kaybolan demans hastası İshak Öztürk'ün cesedi bulundu | Video
Sultangazi'de 28 Nisan'dan bu yana aranan İshak Öztürk'ün cansız bedeni Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından Alibeyköy Barajı gölünde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Öztürk’ün cenazesi ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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