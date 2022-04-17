Sultangazi'de sokak ortasında feci dayak kamerada | Video

Sultangazi'de işinden evine dönen Gazi Gürbüz, husumetli olduğu kişiler tarafından sokak ortasında darbedildi. Saldırının ardından hastanede tedavi gören Gazi Gürbüz, yaklaşık 70 bin lirasının gasbedildiğini iddia etti.

Olay, geçen perşembe günü saat 18.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Arnavutköy'deki işinden evine giden Gazi Gürbüz (49), ikamet ettiği sokağa geldiği sırada kendisini otomobille takip eden 3 kişi tarafından sokak ortasında darbedildi. Tekme, tokat sokak ortasında feci şekilde dövülen Gürbüz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçarken, Gazi Gürbüz durumu polise bildirdi. Hastanede tedavi altına alınan Gürbüz, 10 gün iş göremez raporu aldı.

SATIN ALDIĞIM TARLAYI VERMEMİ İSTİYORLAR

Yaşadıklarını anlatan Gazi Gürbüz, Geçen yıl memleketim Malatya'da tarla aldım. Aynı zamanda köylülerim olan bu kişiler, birkaç ay sonra yanıma gelerek satın aldığım tarlayı kendilerine vermemi istediler. Ben kabul etmeyince o zaman da beni darbettiler. Arnavutköy'de bulunan iş yerimi bastılar. Bunlar 3 kardeş. Sürekli almış olduğum tarlayı cüzi bir rakam karşılığında kendilerine satmamı istiyorlar. Sürekli tehdit ediyorlar. Benim almış olduğum tarla, bu kişilerin tarlasına yakın dedi.

Evine geldiği sırada pusuya yatan kişilerin saldırısına uğradığı belirtene Gazi Gürbüz, Ben aracımı park edip indikten sonra bunlar da otomobilden inerek, aracımın camını kırıp zarar verdiler. Daha sonra beni dövmeye başladılar. Bu sırada üzerimde 73 bin TL parayı da alarak beni gasbettiler. Bu paranın üzerimde olmadığını bir gün sonra fark ettim. Çünkü ben 24 saat kendimde değildim. Bu parayı da onların aldığını düşünüyorum. Vücudumun çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. Bu kişiler sürekli beni tehdit ediyorlar diye konuştu.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Öte yandan yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağa gelen otomobilden inen 3 kişinin Gürbüz'ü darbettikleri, daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor. Yaklaşık 2 ay önce yaşanan bir başka olayda ise Arnavutköy'deki iş yerine doğru yürüyen Gazi Gürbüz, yanına yaklaşan otomobilden inen bir kişi tarafından saldırıya uğradığı kayıtlara yansıdı. Saldırgan otomobile binerek uzaklaşırken, Gazi Gürbüz'ün koşarak otomobili kovaladığı görüldü.