Video Yaşam Sultangazi'de sokak ortasında hamile kadına taciz kamerada! | Video
Sultangazi'de sokak ortasında hamile kadına taciz kamerada! | Video

Sultangazi'de sokak ortasında hamile kadına taciz kamerada! | Video

14.08.2024 | 10:44

Sultangazi’de kaldırımda yürüyen hamile kadın tacize uğradı. Şüpheli gözaltına alınırken, sokak ortasında güpegündüz yaşanan taciz çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 09.50 sıralarında Sultangazi 1. Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. Nöbetten çıkıp eve dönmek için yolda yürüyen sağlık personeli kadın, bir kişinin arkasından kendisine yaklaştığını fark etti. Bu sırada kenara çekilen kadın şüphelinin önüne geçmesi için yavaşladı. Kadının önünü kesen şüpheli ardından da kollarından tuttu. Sokağın boş olmasını fırsat bilen şüpheli, kadını taciz etti; ardından da koşarak olay yerinden uzaklaştı. Hamile olduğu öğrenilen sağlık personelinin tacize uğradığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Diğer yandan şüphelinin olaydan 2 saat sonra sağlık personelinin çalıştığı hastane çevresinde görüldüğü öğrenildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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