Video Yaşam Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıktı! 3 milyon 542 bin adet hap ele geçirildi | Video
Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıktı! 3 milyon 542 bin adet hap ele geçirildi | Video

Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıktı! 3 milyon 542 bin adet hap ele geçirildi | Video

01.09.2025 | 10:34

Mersin polisinin yaptığı çalışmada zehir taciri 8 şüpheli yakalandı, 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu hapların bir kısmını şüphelilerin marketlerde süpriz yumurta şeklinde satılan oyuncak çıkan kutulara yerleştirmesi dikkat çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ortak çalışma yaptı. MİT'in de destek verdiği çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için merkez Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde bir çok adrese dron destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu hapların imal edildikten sonra farklı yöntemlerle piyasaya sürülmeye çalışıldığı öğrenildi. Bir kısmı poşetlenen uyuşturucu hapların bir kısmının ise marketlerde süpriz yumurta şeklinde satılan oyuncak çıkan kutulara yerleştirilmiş olması dikkat çekti. Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelilerin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

"ZEHİR TACİRLERİNE İŞLEDİKLERİ SUÇLARIN BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDETİYORUZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilerek şüphelilerin yakalanmasından dolayı operasyonda görev alan ve koordine eden herkesi tebrik etti.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili açıklamasında:" Mersin Valimizi, operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyona destek veren MİT mensuplarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıktı! 3 milyon 542 bin adet hap ele geçirildi | Video 04:01
Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıktı! 3 milyon 542 bin adet hap ele geçirildi | Video 01.09.2025 | 10:34
Araçlarından 5 kilo esrar çıktı Haberimiz yok savunması yaptılar | Video 01:06
Araçlarından 5 kilo esrar çıktı "Haberimiz yok" savunması yaptılar | Video 01.09.2025 | 10:34
Serik’te ırmağa girip boğuldu | Video 01:26
Serik’te ırmağa girip boğuldu | Video 01.09.2025 | 09:38
Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran soru! 03:19
Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran soru! 01.09.2025 | 00:29
Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran soru! 200 bin TL’lik o soruya bakın ne cevap verdi! 02:11
Kim Milyoner Olmak İster’de kafa karıştıran soru! 200 bin TL’lik o soruya bakın ne cevap verdi! 01.09.2025 | 00:37
Eyüpsultan’da sokak ortasında silahla vurup öldürdüler | Video 03:01
Eyüpsultan'da sokak ortasında silahla vurup öldürdüler | Video 31.08.2025 | 16:38
Parkta oynayan çocukları yerden yere vuran kişi serbest kaldı | Video 01:05
Parkta oynayan çocukları yerden yere vuran kişi serbest kaldı | Video 31.08.2025 | 15:31
Yerdeki poşeti başına geçiren cüce keçi, diğer keçilerin kabusu oldu | Video 02:56
Yerdeki poşeti başına geçiren cüce keçi, diğer keçilerin kabusu oldu | Video 31.08.2025 | 15:31
New York’ta Türk bisiklet taksi sürücüsü, gözaltında intihar iddiasıyla hastaneye kaldırıldı | Video 05:47
New York'ta Türk bisiklet taksi sürücüsü, gözaltında "intihar" iddiasıyla hastaneye kaldırıldı | Video 31.08.2025 | 14:09
Sakarya’daki infaz sonrasında sosyal medyadan yapılan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi | Video 02:02
Sakarya'daki infaz sonrasında sosyal medyadan yapılan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi | Video 31.08.2025 | 14:09
Vatandaşın köpeklerden kurtardığı karga ilçenin maskotu oldu | Video 03:56
Vatandaşın köpeklerden kurtardığı karga ilçenin maskotu oldu | Video 31.08.2025 | 14:09
Esnafların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 01:01
Esnafların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 31.08.2025 | 14:09
Özel laboratuvarın dış cephe kaplamaları çöktü, ortalık savaş alanına döndü | Video 03:32
Özel laboratuvarın dış cephe kaplamaları çöktü, ortalık savaş alanına döndü | Video 31.08.2025 | 12:29
Yıktığı binanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu | Video 01:33
Yıktığı binanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu | Video 31.08.2025 | 10:11
Topallayarak girdiği restoranda cüzdan çaldı | Video 00:50
Topallayarak girdiği restoranda cüzdan çaldı | Video 31.08.2025 | 10:11
Ayıya ekmek veren vatandaş saldırıdan son anda kurtuldu | Video 01:38
Ayıya ekmek veren vatandaş saldırıdan son anda kurtuldu | Video 31.08.2025 | 10:11
Boğaziçi Üniversitesi’nde 15 yaşındaki kızı kafasından vuran şahıs aynı silahla intihar etti | Video 01:26
Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki kızı kafasından vuran şahıs aynı silahla intihar etti | Video 31.08.2025 | 08:51
Yozgat’ta kiracı tartıştığı dükkan sahibini bıçakla yaraladı | Video 00:55
Yozgat’ta kiracı tartıştığı dükkan sahibini bıçakla yaraladı | Video 31.08.2025 | 08:51
Sokak ortasındaki silahlı saldırının ardından akıllara durgunluk veren paylaşımlar | Video 02:07
Sokak ortasındaki silahlı saldırının ardından akıllara durgunluk veren paylaşımlar | Video 31.08.2025 | 08:50
75 yaşındaki adam eşine sinirlenip herkesin gözü önünde intihar etti | Video 01:03
75 yaşındaki adam eşine sinirlenip herkesin gözü önünde intihar etti | Video 31.08.2025 | 08:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY