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Taciz iftirası iddiasıyla eski kiracısını öldürmüştü, 25 yıl ceza aldı

Taciz iftirası iddiasıyla eski kiracısını öldürmüştü, 25 yıl ceza aldı

19.10.2023 | 18:28

Kocaeli'de eski kiracısını av tüfeğiyle vurarak öldüren sanık son kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında, "Kadınları taciz ettiğim iddiasıyla bana iftira attılar. Salih benim kadınlara sarkıntılık yaptığım dedikodusunu çıkardı. Olay bu sebeple meydana geldi. Bir anlık öfkeyle olay yaşandı" diyen sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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