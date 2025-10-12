Tahliye kararı verilen 6 katlı binanın balkonu çöktü: 1 kişi yaralandı | Video
Avcılar'da, 6 katlı binanın giriş kat dairesinin balkonu çöktü. O sırada balkonda olduğu öğrenilen 66 yaşındaki kadın hafif yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:28
00:30
00:42
00:26
Kuşadası’nda 1 kişinin öldüğü kaza kamerada | Video 12.10.2025 | 14:34
01:43
00:32
00:15
02:21
03:14
01:57
Tekirdağ'da sivil polisi vale sanan alkollü sürücü yakalandı | Video 12.10.2025 | 09:43
00:36
Kasklı saldırganların kurşun yağdırdığı olaya ilişkin 2 tutuklama | Video 12.10.2025 | 08:59
01:27
Muğla Ula'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 12.10.2025 | 08:59
00:26
Kaza yaptıkları aracı bırakıp böyle kaçtılar | Video 12.10.2025 | 08:59
01:40
00:19
Bursa’da benzinlikte silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı | Video 12.10.2025 | 08:58
03:06
Fatih'te 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 11.10.2025 | 16:31
02:24
Avcılar'da freni boşalan panelvan dükkana böyle daldı! | Video 11.10.2025 | 16:00
00:43
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı | Video 11.10.2025 | 15:53
04:19
İstanbul'da yağmur sonrası trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti | Video 11.10.2025 | 15:26